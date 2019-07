Ahmed Gaïd Salah préside la cérémonie de remise du Prix de l'ANP pour la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique pour l'année 2019

Monsieur le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale populaire a présidé, ce mercredi 10 juillet 2019, au Cercle National de l'Armée à Béni-Messous, la cérémonie de remise du Prix de l'Armée Nationale Populaire pour la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique au titre de l'année 2019, dans sa huitième édition.

La cérémonie s'est tenue en présence de Messieurs les Commandants des Forces, le Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale, les Chefs de Départements, les Directeurs Centraux, les Chefs de Services Centraux du Ministère de la Défense Nationale, ainsi que des membres de la Commission du Prix de l'Armée Nationale Populaire, des membres des jurys dont des professeurs militaires et civils, et des Chefs des structures dont relèvent les lauréats du Prix.

Monsieur le Général de Corps d'Armée, Vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire a ouvert la cérémonie par une allocution à travers laquelle il a adressé ses vives félicitations aux lauréats, et a souligné que le Haut Commandement de l'Armée Nationale Populaire maintient des positions constantes et sincères envers la Patrie et le Peuple depuis le début de la crise jusqu'à ce jour.

A l'issue, il a été procédé à l'annonce des noms des lauréats des différentes spécialités, à l'instar des sciences militaires, médicales, technologiques, humaines, et des sciences de l'information et de la communication, ainsi que des travaux artistiques.

Monsieur le Général de Corps d'Armée à procédé ensuite à la remise des attestations et des récompenses financières aux lauréats.

La huitième édition du Prix a enregistré le couronnement de seize (16) travaux individuels et collectifs, organisés comme suit :

- Deux (02) travaux dans les sciences militaires ;

- Quatre (04) travaux dans les sciences technologiques ;

- Deux (02) travaux dans les sciences médicales ;

- Deux (02) travaux dans les sciences humaines et sociales ;

- Deux (02) travaux dans les sciences de l'information et de la communication ;

- Quatre (04) œuvres artistiques et photographiques.

Il est à noter que cette compétition scientifique, qui est désormais un rendez-vous annuel pendant lequel sont honorés les personnels de l'Armée Nationale Populaire aux compétences scientifiques supérieures, vise à encourager les éléments à s'investir davantage dans les travaux d'études et de recherche, qu'ils soient individuels ou collectifs, ayant trait aux domaines scientifiques auxquels l'Armée Nationale Populaire accorde un intérêt particulier, et ce afin de soutenir davantage le parcours de développement et de modernisation que connaissent les différentes composantes de l'Armée Nationale Populaire.

Constance dans l'opinion et dans la position c'est la constance du principe national

« Comme vous le savez tous, le Haut Commandement de l'Armée Nationale Populaire maintient des positions constantes et sincères envers la Patrie et le Peuple depuis le début de la crise, en passant par toutes ses phases jusqu'à ce jour. Cette constance dans l'opinion et dans la position émane de la constance du principe national qu'adopte l'institution militaire et qui vise fondamentalement à prendre en considération les revendications du peuple et ses aspirations légitimes, lors du processus consistant à trouver les solutions constitutionnelles à cette crise politique. Tous les efforts qu'a consentis l'institution militaire jusque là, sont des efforts qui respectent essentiellement l'intérêt suprême de la patrie. Cet intérêt suprême qui requiert nécessairement la fédération des efforts de tous les hommes de bonne volonté parmi les enfants de l'Algérie et la mobilisation de leurs déterminations afin de préparer de manière effective et sérieuse la tenue des prochaines élections présidentielles, dans les plus brefs délais, à travers l'adoption de la voie du dialogue national serein et constructif auquel ont fait appel les bonnes initiatives avec leurs contenus réalistes et raisonnables.

C'est dans ce contexte que s'inscrit l'approche raisonnable et sensée contenue dans le dernier message du Chef de l'Etat, concernant l'effort à consentir afin de sortir le pays de sa crise actuelle. Autant que nous encourageons et soutenons son contenu, nous considérons sa démarche comme une des étapes importantes à franchir sur la voie de la résolution appropriée de cette crise politique que traverse le pays. Nous considérons, au sein de l'Armée Nationale Populaire, que les prochaines élections présidentielles sont le premier fruit constitutionnel et légal de ces solutions. Nous considérons également qu'elles renferment ce qui nous permettra de poursuivre les avancées vers l'instauration des assises d'un Etat de droit où prévaudra le progrès économique, la prospérité sociale et la cohésion sociétale, et où règnera la sécurité et la stabilité.

Ces présidentielles que nous considérons réellement comme la clé pour accéder à l'édification d'un Etat fort avec des fondements sains et solides. Un Etat que le Commandement de l'Armée Nationale Populaire œuvre résolument à atteindre dans des conditions de sécurité et de stabilité, en dépit des embûches que sèment sur son chemin certains de ceux qui répugnent le bon déroulement de ce processus constitutionnel judicieux, à l'instar des slogans mensongers, aux intentions et objectifs démasqués comme réclamer un Etat civil et non militaire. Ce sont là des idées empoisonnées qui leur ont été dictées par des cercles hostiles à l'Algérie et à ses institutions constitutionnelles. Des cercles qui vouent une haine inavouée envers l'Armée Nationale Populaire, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale, et envers son Commandement national qui a prouvé par la parole puis par les actes qu'il demeure au service de la ligne de conduite nationale du peuple algérien et qu'il nourrit un dévouement inébranlable au serment qu'il a fait devant Allah, le peuple et l'histoire. Tenir cet engagement sincère commence à effrayer les supplétifs et les inféodés de la bande, au point où ils ont commencé à mener des campagnes aux objectifs bien connus, pour remettre en cause toute action qu'entreprend l'institution militaire et son Commandement novembriste, ainsi que tout effort que consent chaque fils dévoué à cette patrie. Pour ce faire, ils ont adopté la voie des appels directs au rejet de toute action qui peut concourir à résoudre la crise, croyant qu'ils pourront échapper à l'emprise de la justice. Toutefois, nous leur adressons une sérieuse mise en garde, que l'Algérie est plus chère et plus précieuse pour qu'elle soit, elle et son peuple, victimes de ces traitres qui ont vendu leur âme et conscience et sont devenus des outils manipulables voire dangereux entre les mains de ces cercles hostiles à notre pays. »

"Chaque offense tendancieuse et mensongère à l'égard de l'ANP ne diminuera guère de sa valeur"

Monsieur le Général de Corps d'Armée a affirmé que chaque bonne parole qu'on dit à propos de l'Armée Nationale Populaire ne la rendra que plus glorieuse encore et chaque offense tendancieuse et mensongère à son égard ne diminuera guère de sa valeur, mais démasquera son ou ses auteur(s) et dévoilera leur vraie nature à eux-mêmes, au peuple, à l'histoire, et devant Allah avant et après tout :

« Cette mise en garde nous est dictée par la quintessence même des prérogatives qui nous sont dévolues et ce que requiert la nature des nobles missions sensibles, que l'Armée Nationale Populaire a l'honneur d'en porter le fardeau. Ces missions vitales considèrent la sauvegarde de la souveraineté nationale et la préservation de l'intégrité territoriale et l'unité populaire de l'Algérie, ainsi que la pérennité de sa sécurité et sa stabilité, comme étant sa pierre angulaire, et l'Armée Nationale Populaire, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale est une forteresse aux fondements solides, fondée sur une base historique saine qui insuffle dans les cœurs qui accordent à l'histoire sa juste valeur tous les motifs de fierté et d'orgueil. Aussi, chaque bonne parole qu'on dit à propos de l'Armée Nationale Populaire ne la rendra que plus glorieuse encore. Chaque offense tendancieuse et mensongère à son égard ne diminuera guère de sa valeur, mais démasquera son ou ses auteur(s) et dévoilera leur vraie nature à eux-mêmes, au peuple et à l'histoire, et Allah avant et après tout. L'histoire nationale de l'Algérie est une histoire glorieuse et éternelle qui valorise le combat et l'élève aux rangs prestigieux qu'il mérite. Elle considère le vrai moudjahid comme un grain de bien et non pas un germe de mal, un outil pour construire et non pas pour démolir. Aussi quiconque se dissocie de ces véritables vertus de combat, se place systématiquement dans la case des corrupteurs, avec tout ce que cela implique, car comme on dit c'est dans les épreuves qu'on distingue la nature des hommes.

Il est grandement temps d'avoir une vision rigoureuse fondée sur la protection l'intérêt suprême de l'Algérie, quant à la prise de toutes les dispositions réglementaires envers les agissements de ces traitres contre l'avenir du peuple et le destin de la patrie. Il est certain que c'est l'appareil de la justice qui statuera sur ce qui adviendra de ces traitres et prendra toutes les dispositions équitables, mais dissuasives et rigoureuses au demeurant. Aussi, quiconque a l'audace d'attenter à l'Algérie, à l'avenir de son peuple et la pérennité de son Etat, ne pourra échapper à la sanction et la justice s'occupera de lui tôt ou tard. C'est là le dernier avertissement à l'égard de tous ceux qui marchandent avec l'avenir de la patrie et de son intérêt suprême.

Ceux-là qui considèrent le fait de porter atteinte à l'emblème national et manquer de respect au drapeau national, symbole des chouhada et source de fierté de toute la nation algérienne ; je dis que ceux-là mêmes qualifient ceux qui ont failli envers le peuple et la patrie de prisonniers politiques et de prisonniers de l'opinion. Est-ce raisonnable ? Se croient-ils aussi intelligents au point de pouvoir duper le peuple algérien avec ces inepties et ces manigances ? Croient-ils que le peuple algérien permettra à quiconque d'insulter son emblème national ? Ceux-là ne sont pas les enfants de ce peuple et ne savent guère sa vraie valeur, ni ses principes ou le degré de son attachement à son histoire nationale. C'est là la mentalité des corrupteurs, car un esprit impur génère une opinion impure et altérée, un comportement vicié et une attitude immorale. Telle est la nature des choses. »

Monsieur le Général de Corps d'Armée a rappelé que le combat contre la corruption et son éradication de notre pays est à la fois une continuité naturelle du combat contre les pratiques abusives du colonialisme français, et de la lutte contre le fléau du terrorisme abject. Ainsi, de la même façon qu'il a su triompher hier du colonialisme et du terrorisme, notre vaillant peuple saura sans aucun doute vaincre le fléau de la corruption :

La démarche de l'ANP est un effort basé sur l'éradication totale de tous les fiefs du colonialisme dans notre pays

« Du moment que nous parlons de dépravation et de déchéance, il nous appartient en cette agréable occasion et face à cette agréable audience de rappeler que le peuple algérien qui a combattu hier les pratiques abusives du colonialisme français et a réussi en compagnie de l'Armée de Libération Nationale de le vaincre après d'incommensurables sacrifices et triompher sur ces nombreuses abjections sur tous les plans, a pu également combattre le fléau du terrorisme avec ces monstruosités et ses comportements dangereux et abjects et a réussi en compagnie de l'Armée Nationale Populaire à le vaincre et l'éradiquer de cette terre bénie. J'ai dit, ce peuple qui a triomphé du colonialisme et vaincu le terrorisme, se trouve aujourd'hui face à un autre défi qui n'est pas moins périlleux que ses précédents, c'est la corruption sous toutes ses formes et il est certain que la démarche de l'Armée Nationale Populaire, dans ce sens, est un effort sans égal, basé sur l'éradication totale de tous les fiefs du colonialisme dans notre pays.

En effet, la corruption est une autre forme de colonialisme, car elle infeste les esprits et les pensées, qui frappent les consciences colonisables. La bande, dont les abjections inavouées ont été démasquées, possède encore des inféodés et des mandataires dans la société et elle œuvre encore de façon encore plus claire à infiltrer les rangs des marches populaires et impacter la nature des revendications populaires légitimes, voire, tenter d'orienter ces revendications selon les intentions abjectes de cette bande, ce qui requiert, et je le répète encore une fois, plus de vigilance et de prudence concernant l'encadrement de ces marches.

A cet effet, la poursuite l'assainissement du pays de ce dangereux fléau est une mission que l'Armée Nationale Populaire s'honore aujourd'hui d'entreprendre en compagnie de la justice et d'offrir toutes les garanties à même d'exécuter cette noble mission nationale. Nous la saluons d'ailleurs à partir de cette tribune et saluons également toutes avancées nationales réalisées à ce jour avec la force de la loi et l'équité du droit. C'est dans le talion que vous préserverez la vie.

Il nous appartient également d'exprimer notre reconnaissance envers les efforts assidus que ne cessent de consentir aujourd'hui les institutions de l'Etat et les initiatives diligentes et dévouées au service de la patrie et du peuple ; il s'agit d'efforts aux résultats fructueux que nul ne peut nier, qui méritent de notre part en ces circonstances particulières toute la considération et l'encouragement. »

De sa part, le Directeur de la Communication, de l'Information et de l'Orientation a salué l'appui de Monsieur le Général de Corps d'Armée à cette compétition, à même de contribuer à élever les capacités de l'Armée Nationale Populaire et les compétences de sa ressource humaine aux plus hauts échelons, notamment en cette phase où l'Armée Nationale Populaire a fait preuve de son grand patriotisme, son dévouement au legs des chouhada et sa détermination à préserver l'avenir du Pays.