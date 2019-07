CAN 2019 - 1/4 de finale : 8e face-à-face algéro-ivoirien en phases finales

Les sélections algérienne et ivoirienne de football vont s'affronter jeudi à Suez (17h00) en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations-2019, pour la 8e fois en phases finales de l'épreuve continentale, soit 51 ans après leur première confrontation disputée à la CAN-1968 en Ethiopie (victoire ivoirienne 3-0).

Algériens et Ivoiriens se connaissent fort bien pour s'être rencontrés au total à 21 reprises dont 15 à caractère officiel, avec un bilan très équilibré: 7 victoires, 7 nuls et 7 défaites (25 buts inscrits et 25 buts encaissés) pour chaque sélection.

Si les "Verts" ont affiché leur supériorité dans les matchs amicaux (3 v - 3 n - 0 d), les Ivoiriens, eux, ont été meilleurs dans les rencontres officielles avec un bilan positif (7 v - 4 n - 4 d).

Il faut remonter aux Jeux africains-1965 à Brazzaville pour voir les deux équipes entamer, entre elles, leurs premiers matchs, d'abord en phase de poules (victoire de la Côte d'Ivoire 1-0) puis en finale remportée également par les "Eléphants" (2-0).

En phases finales de la CAN, les Ivoiriens possèdent également l'avantage avec 3 succès, 2 nuls et 2 défaites en 7 confrontations.

La dernière confrontation en phases finales avait eu lieu lors des quarts de la CAN-2015 en Guinée-équatoriale, remportée par les Ivoiriens (3-1).

L'Algérie et la Côte d'Ivoire se sont qualifiées pour les quarts de finale aux dépens respectivement de la Guinée (3-0) et du Mali (1-0).

Chez les buteurs, c'est Djamel Menad qui a inscrit le plus de buts contre les Ivoiriens (3), suivi de Belloumi, Amani, Meçabih, Saïb et Soudani (2 pour chacun).

Historique des dix dernières confrontations algéro-ivoiriennes:

1. 13 janvier 1992 à Ziguinchor, Sénégal (CAN/Phase finale) :

Côte d'Ivoire - Algérie 3-0

2. 16 avril 1993 à Tlemcen (Mondial/Qualifications) :

Algérie - Côte d'Ivoire 1-1

But : Tasfaout (28e)

3. 18 juillet 1993 à Abidjan (Mondial/Qualifications) :

Côte d'Ivoire - Algérie 1-0

4. 26 novembre 1995 à Libreville, Gabon (Amical) :

Côte d'Ivoire - Algérie 0-0

5. 2 décembre 1995 à Libreville (Amical) :

Côte d'Ivoire - Algérie 0-0

6. 6 octobre 1996 à Alger (CAN/Qualifications) :

Algérie - Côte d'Ivoire 4-1

Buts : Meçabih (7e et 9e), Saïb (41e et 89e)

7. 22 juin 1997 à Abidjan (CAN/Qualifications) :

Côte d'Ivoire - Algérie 2-1

But: Dziri (20e)

8. 24 janvier 2010 à Cabinda, Angola (CAN/Phase finale) :

Algérie - Côte d'Ivoire 3-2 (a.p.)

Buts: Matmour (40e), Bougherra (90e), Bouazza (92e)

9. 30 janvier 2013 à Rustenburg, Afrique du sud (CAN/Phase finale) :

Algérie - Côte d'Ivoire 2-2

Buts: Feghouli (64e s.p.), Soudani (70e)

10. 1er février 2015 à Malabo, Guinée-équatoriale (CAN/Phase finale) :

Côte d'Ivoire - Algérie 3-1

But: Soudani (51e)

Totaux généraux J G N P BP BC

Algérie 21 7 7 7 25 25

Côte d'Ivoire 21 7 7 7 25 25.