Youcef Yousfi placé sous contrôle judiciaire

Le juge enquêteur près la Cour suprême a placé, mercredi, sous contrôle judiciaire l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi après son audition dans le cadre d'une enquête liée à des affaires de corruption, a-t-on appris de source proche de la Cour suprême.

L'ancien ministre fait face à plusieurs chefs d'accusation liés essentiellement à l'octroi d'indus avantages au titre de l'octroi de marchés publics et de contrats en violation des dispositions législatives, dilapidation de deniers publics et d'abus de pouvoir et de fonction.

Le parquet général près la Cour suprême a engagé les procédures de poursuite judiciaire à l'encontre de plusieurs anciens ministres et hauts responsables conformément aux formes et dispositions prévues dans le code de procédure pénale pour des faits punis par la loi.