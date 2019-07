CAN 2019: Les aigles de Carthage sont en demie finale, la Tunisie est en liesse

Un grand nombre de tunisiens de tous âges, souvent vêtus d'un maillot de foot, ont envahi, jeudi soir, les principales artères de la ville de Tunis et de ses banlieues pour fêter la qualification des aigles de Carthage pour les demi-finales de la coupe d'Afrique des nationale Egypte 2019, aux dépens du Madagascar (3-0).

Dès le coup de sifflet final, les fervents supporters de la sélection, emportés par la joie de voir enfin une meilleure prestation et un bien meilleur visage du onze national, sont descendu dans la rue pour une soirée de liesse qui s'annonce longue.

Cris, yoyos et klaxons ont retenti dans tout Tunis pour célébrer la large victoire de la Tunisie. Une ambiance qui n'a pas manqué de raviver les souvenirs forts agréables des triomphes et autres épopées sportives tunisiennes.

Les mêmes scènes de liesse se sont reproduites un peu partout sur le territoire où les supporteurs des aigles de Carthage n'ont pas boudé leur plaisir. Massés dans les cafés, devant des écrans géants, ils n'ont cessé de scandé d'une seule voix au coup de sifflet final qui propulsait la Tunisie en demi-finale de la CAN: "pas à pas vers la finale".

Cette victoire aura mis fin à une série d'échecs lors des dernières éditions de la CAN et il était temps de voir enfin la Tunisie renouer avec le dernier carré d'or, un stade de la compétition qu'elle n'a plus atteint depuis 2004.