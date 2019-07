Mobilisation citoyenne pacifique – vendredi 21 : le dégagisme toujours et le renouveau pour toujours réclament les manifestants

Vêtus des couleurs nationales, les Algériens continuent d’investir les places publiques, traditionnels fiefs du hirak à travers toutes les villes d’Algérie pour le 21ème vendredi consécutif de la mobilisation citoyenne pacifique depuis le 22 février de l’année en cours. Avec pour mots d’ordre des slogans qui sont inspirés du principe du "dégagisme" pur et dur ainsi que le désir d’un renouveau de la classe des gouvernants qui mènent les rouages de l’Etat et un changement profond du système de gouvernance dans un Etat de droit.

A Alger, et sous un soleil de plomb, les citoyens affluent toujours vers le centre ville sur l’axe Audin-Grande poste. Dans les slogans, Amina Hadjiet de la radio chaîne 3, constate qu’ils persistent à clamer le départ du gouvernement comme préalable au dialogue, plus de liberté et une République civile.

Les citoyens persistent encore sur le caractère pacifique et un prompt changement qui profitent concrètement aux générations futures de la nation.

Il y a lieu de constater, dit-elle, que la foule est moins nombreuse que le vendredi passé et le déploiement des forces de sécurité demeure massivement inchangé au niveau des artères principales d’Alger centre, notamment celles inaccessibles à l'image du tunnel des facultés ou la trémie de Mauritania.

Les Bônois qui déferlaient, aussi, vers les palces entourant le théatre régional, Azzedine Medjoubi, n'ont pas manqué, pour la plupart des hirakiens habitués, à ce 21ème rendez-vous de la mobilisation citoyenne pacifique et animée par des cris de : "Partez !!" ou "Nous ne cèderons pas", a noté Abdelbaki Djabali, correspondant de la radio chaîne 3 à Annaba.

Les citoyens étaient nombreux à Jijel à scander une réelle rupture avec l'ancien système et l'édification d'un état de droit civil, rapporte Abdelhamid Zouad, pour la radio chaîne 3, de la 21ème marche qui parcourt les principales avenues de la ville.