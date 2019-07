Belmadi : « Produire un match de qualité face au Nigéria pour aller en finale »

L’entraineur national de football, Djamel Belmadi, a réitéré son vœu d’aller jouer la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match, tenue ce samedi au Caire,

« On va essayer de produire un match de qualité pour aller en finale. Ce ne sera pas facile mais c’est notre objectif pour demain », a déclaré le coach national.

Qualifiée pour le carré d’As de cette édition 2019 de la CAN, après avoir sorti la Côte d’Ivoire, l’Algérie défiera le Nigéria pour une place en finale dans un match au sommet prévu ce dimanche (20h00 algériennes) au stade international du Caire.

« Jouer une demi-finale fait oublier la fatigue »

Lors de ce nouveau face à face avec les médias, beaucoup de questions portaient sur l’état physique dans lequel se trouvent les camarades de Feghouli, notamment, après le quart de finale difficile qui s’est achevé aux tirs au but.

« Quand on joue une demi-finale de Coupe d’Afrique l’aspect de la récupération, mentale et physique, va un peu plus vite. Tout le monde a envie de jouer une demi-finale de CAN surtout que ça fait longtemps que ça nous est pas arrivée », a indiqué Belmadi.

Pour l’entraineur national « Jouer une demi-finale fait oublier la fatigue ». Ainsi, Belmadi table sur le travail psychologique pour booster ses protégés et les aider à se transcender afin d’aller chercher l’un des deux sésames pour la grande finale.

Atal seul absent face au Nigéria

Dans la foulée, le patron des Verts a confirmé la défection de Youcef Atal, alors que le reste des joueurs seront d’attaque face aux Super Eagles. « Mise à part Youcef Atal, l’ensemble de l’effectif est disponible pour ce match », a rassuré l’ancien meneur de jeu des Verts.

Pour rappel, l’absence de Atal était plus qu’attendue. Le latéral droit, qui n’a joué que 31 minutes face à la Côte d’Ivoire, est out pour le reste de la compétition à cause d’une fracture de la clavicule de l’épaule droite.

A une question relative au statut des Verts lors de cette rencontre, Belmadi, très agacé par cette dernière, a été très clair à ce sujet « Il y a une demi-finale, Il n’y a pas d’outsider, il n’y a pas de favoris non plus, le meilleur l’emportera », a-t-il répliqué.

Mohamed Kermia