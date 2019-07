Zaalane de nouveau devant le juge d'instruction

L'ancien ministre des travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, comparaît dimanche devant le juge d’instruction près le tribunal de Chéraga à Alger, pour être auditionné dans des affaires de corruption.

Abdelghani Zaalane est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation liés principalement à l'octroi d'indus avantages à autrui au titre de l'octroi de marchés publics et contrats, dilapidation de deniers publics et abus de fonction et de conflit d'intérêts.

Auditionné déjà par le juge enquêteur près la Cour Suprême dans plusieurs affaires de corruption, il a été placé sous contrôle judiciaire pour des faits punis par la loi.