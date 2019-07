Arrestation à Batna de 5 terroristes qui «planifiaient des attentats contre les manifestants»

Cinq (5) terroristes, qui planifiaient des attentats contre les manifestants à travers les différentes régions du pays, ont été arrêtés à Batna par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite aux opérations ayant permis l'arrestation de cinq (5) éléments de soutien aux groupes terroristes à Batna (5e Région militaire), menées entre le 03 et le 07 juillet 2019, par des détachements de l'ANP en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, et après enquêtes approfondies, ces éléments de soutien se sont avérés des terroristes non recherchés, qui planifiaient des attentats terroristes contre les manifestants pacifiques à travers les différentes régions du pays, en utilisant des explosifs. Il s'agit en l'occurrence des dénommés A. Wail, B. Aymen, M. Khaled, M. Saad et M. Abderrahmane", précise le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et suite à des opérations distinctes menées, le 13 juillet 2019 à Djanet (4e RM), In-Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), des détachements de l'ANP en coordination avec les Garde-frontières, "ont appréhendé (21) orpailleurs et saisi (16) groupes électrogènes, (8) marteaux piqueurs, (5) détecteurs de métaux, (20) capsules électriques, (10) mètres de cordon détonateur, ainsi que (28) quintaux de mélange de pierres et d'or brut, trois (03) camions et deux (02) véhicules tout-terrain", ajoute le communiqué.

Dans le même contexte, des Garde-côtes "ont saisi, à Béni-Saf, wilaya de Ain Témouchent (2e RM), (30) kilogrammes de kif traité, tandis que des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, lors d'opérations menées distinctement, à Ouargla (4e RM), Bechar (3e RM) et Tamanrasset (6e RM), deux (2) narcotrafiquants et saisi 2,9 kilogrammes de kif traité et 31.319 comprimés psychotropes", note la même source.

D'autre part, des Garde-côtes "ont mis en échec à Skikda et El-Kala (5e RM), deux tentatives d'émigration clandestine de 23 personnes à bord de deux embarcations de construction artisanale, alors que (24) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen (2e RM)", ajoute le communiqué.