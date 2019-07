Affaire Tahkout : Youcef Yousfi placé en détention provisoire

Le Conseiller enquêteur près la Cour suprême a ordonné, dimanche à Alger, la mise en détention provisoire de l'ancien ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi, dans le cadre de l'enquête relative à l'affaire de l'homme d'affaires, Mahieddine Tahkout, indique un communiqué de cette instance.

"Dans le cadre de l'enquête instruite au niveau de la Cour suprême concernant l'affaire de Mahieddine Tahkout, M. Youcef Yousfi a été auditionné, aujourd'hui le 14 juillet 2019 par le Conseiller enquêteur", précise le communiqué.

Le mis en cause, est poursuivi pour "octroi d'indus avantages lors de passation de marchés publics et de contrats en violation des dispositions législatives, abus de fonction, dilapidation de deniers publics, conflit d'intérêts et corruption lors de la conclusion des marchés publics", ajoute la même source.

A cet effet, "le conseiller enquêteur a ordonné la mise en détention provisoire du mis en cause", conclut le communiqué.

APS