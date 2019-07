Les Verts en finale : l’Algérie en liesse

Un dimanche de joie et de fête sur tout le territoire national à l'occasion de la victoire des fennecs. Le coup de sifflé proclamant la fin de la partie a été le signal attendu par les millions d'Algériens qui ont envahi spontanément les rues. En un petit laps de temps des cortèges se forment par une masse composée de toutes les générations et de toutes catégories sociales. Femmes, vieux et jeunes entonnent, jusqu’à une tardive de la soirée, les chants en l’honneur de l’équipe nationale et des slogans du Hirak.

Les algérois ont envahi les rues de la capitale pour saluer l`exploit de la sélection nationale de football. Des cortèges de voitures drapées aux couleurs de l’emblème national ont ainsi sillonné les boulevards de la ville à coups de klaxons, de youyous et de chants.

La torpeur dans laquelle étaient plongés les quartiers d`Alger a laissé place à une liesse ayant illuminé la capitale en cette soirée estivale.

La foule des inconditionnels des "Verts" grossissait davantage, à mesure que les cortèges affluaient dans les principales places d`Alger. Embrassades, danses, chants, fumigènes et larmes de joie ont marqué cette soirée, une manière de saluer la performance de ces "Guerriers du Désert".

La nuit sera longue à Alger qui a retrouvé cette joie et cette magie procurées par le football. Une ambiance qui n'a pas manqué de raviver les souvenirs forts agréables des triomphes et autres épopées sportives algériennes.