Accidents de la circulation : 10 morts et 8 blessés en 24 heures

Dix personnes ont été tuées et 18 autres blessées dans divers accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures dans plusieurs régions du pays, ssignale un bilan établi, lundi, par la Protection civile.

La wilaya de Jijel déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 5 personnes et des blessures plus ou moins graves occasionnées à 13 autres des suites d'une collision meurtrière survenue entre une camionnette où les victimes avaient pris place et un camion de type semi-remorque, dans la commune de Sidi Abdelaziz.

Au cours de la même période, les unités de la Protection civile sont intervenues pour éteindre trois incendies urbains, dans les wilayas d'Oum El Bouaghi, Tiaret et Ain Defla.