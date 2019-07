Enfance en détresse : 106 centres opérationnels d'ici fin 2019

Le nombre des établissements destinés à la protection et à l'assistance de l'enfance en détresse va être renforcé par plusieurs autres en cours de réalisation dans différentes wilayas, à fait savoir lundi, le ministère de la Solidarité nationale.

A l'occasion de la Journée nationale de l'enfant, ce ministère a indiqué dans un communiqué, que ces structures vont être enrichies par deux centres à Mila et El Tarf ainsi que par trois autres en cours de construction à Oran, Tissemsilt et Tipaza pour atteindre un total de 106, à fin 2019.

A noter que le Gouvernement a, d'autre part, approuvé un projet de loi fixant les conditions de création de centres d'accueil au profit de la petite enfance ainsi que la facilitation des procédures auprès de personnes désireuses de créer de pareilles structures.

Le ministère de la Solidarité fait par ailleurs état du parachèvement d'un nouveau projet de loi portant organisation de l'activité de familles d'accueil (nourrices et assistantes).

Durant l'année de 2018 et le premier trismestre de 2019, 1.041 signalements faisant état d'atteintes aux droits de l’enfant ont été reçus et traités et 5.889 enquêtes sociales diligentées, dont 1041 des suite à des signalements concernant des enfants en situation de danger. 4.28 mesures ont en outre été prises au profit d'enfants confrontés à des situations de détresse.