Finale de la Coupe d’Afrique : le ministre de la Jeunesse et des Sports annonce l'acheminement aérien de 4.800 supporters vers Le Caire

L'Algérie s’apprête à organiser, incessamment, un pont aérien destiné à assurer le transport des supporters désireux d’assister à la finale de la Coupe d'Afrique de football, opposant l'équipe d'Algérie à celle du Sénégal.

S’exprimant, mardi, durant l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, le ministre de la Jeunesse et des Sports rappelle qu’en prévision de cette compétition continentale et aux fins d’encadrer les fans des Verts, le gouvernement avait mobilisé un staff regroupant des représentants de son ministère et de ceux de la Santé, des Affaires étrangères, de l’intérieur et celui du Tourisme.

M. Raouf Selim Bernaoui, indique qu’en plus des quelque 3.000 supporters déjà présents dans la capitale Egyptienne, les 28 vols programmés par les compagnies Air Algérie, Tassili Airline et les 9 autres par l’ANP, vont permettre, dit-il, d’acheminer 4.800 autres en échange de « tarifs symboliques » (35.000 dinars par personne).

Il précise que les appareils mobilisés pour la circonstance vont décoller à partir de plusieurs villes du pays, dont notamment celles de Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Oued Souf, Biskra, Annaba, Constantine, Sétif, Alger et Oran.

Afin d’éviter le précédent d’Oum Dorman (Soudan) où s’était déroulée la rencontre Algérie – Egypte, le ministre a assuré que le rapatriement des supporters sera, cette fois, mieux encadré pour permettre leur retour au pays, dans les meilleures conditions possibles de l'ensemble des supporters.

A propos de l’organisation des compétions sportives dans le pays, l’aménagement des infrastructures, le renforcement de la formation des athlètes, les phénomènes de corruption et de violence dans les stades, M. Bernaoui annonce que les deux textes de loi consacrés à ces divers aspects et mis sous le boisseau trois années durant, vont incessamment entrer en application pour commencer à les traiter.

Il affirme, d’autre part, que son ministère va s'attacher à mener la lutte aux ingérences intempestives de personnes étrangères dans le monde du sport ainsi qu'a la marginalisation d’athlètes de haut niveau, des situations dont il considère qu’elles ont fait « beaucoup de mal » à cette activité.