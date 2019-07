CAN 2019 - Finale : Algérie - Sénégal, un 23e face-à-face pour la gloire

Les sélections algérienne et sénégalaise de football vont s'affronter une nouvelle fois en Coupe d'Afrique des nations-2019 (CAN-2019) qu'abrite l'Egypte (15 juin- 19 juillet), mais cette fois-ci en finale de la 32e édition, vendredi au Caire.

Lors de la 2e journée de la phase de poules (groupe C), jouée le 27 juin dernier, les "Verts" se sont imposés 1-0 grâce à un but de Youcef Belaïli (49e).

Les deux sélections ont disputé leurs cinq premiers matches en amical, avant de jouer leur première rencontre officielle à Alger, lors de la phase finale de la CAN-1990 qui avait vu la victoire des "Verts" en demi-finales de la compétition (2-1).

D'ailleurs, le match de vendredi sera le 5e rendez-vous en phases finales de la CAN, après ceux de 1990, 2015, 2017 et 2019.

En outre, Algériens et Sénégalais se sont affrontés à six reprises en aller-retour des éliminatoires du Mondial (1994, 2000 et 2010).

Il a fallu attendre la 14e rencontre jouée en avril 2000 pour voir le Sénégal battre l`Algérie pour la première fois (3-0) en match comptant pour les éliminatoires du Mondial-2002.

Le bilan général est ainsi nettement à l`avantage des Algériens qui comptent, en 22 matches, 12 succès, 6 nuls et 4 défaites, avec un goal-average largement favorable (32 buts inscrits et 18 encaissés).

Historique des 10 dernières confrontations entre l`Algérie et le Sénégal :

1. 16.06.2000 à Annaba (Eliminatoires Mondial-2002) : Algérie - Sénégal 1-1

2. 21.04.2001 à Dakar (Eliminatoires Mondial-2002) : Sénégal- Algérie 3-0

3. 30.12.2001 à Dakar (amical) : Sénégal- Algérie 1-0

4. 17.11.2004 à Toulon, France (amical) : Sénégal- Algérie 2-1

5. 31.05.2008 à Dakar (Eliminatoires Mondial-2010) : Sénégal- Algérie 1-0

6. 05.09.2008 à Blida (Eliminatoires Mondial-2010) : Algérie - Sénégal 3-2

7. 27.01.2015 à Malabo (Phase finale CAN-2015) : Algérie - Sénégal 2-0

8. 13.10.2015 à Alger (amical) : Algérie – Sénégal 1-0

9. 23.01.2017 à Franceville, Gabon (Phase finale CAN-2017) : Algérie - Sénégal 2-2

10. 27.06.2019 au Caire (Phase finale CAN-2019) : Algérie – Sénégal 1-0

Totaux : J G N P BP BC

Algérie: 22 12 6 4 32 18

Sénégal 22 4 6 12 18 32.

8eme finale entre deux équipes s'étant rencontrées au 1er tour

La finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN-2019), prévue vendredi à 20h00 au stade international du Caire entre l'Algérie et le Sénégal, est la huitième dans l’histoire de la compétition entre deux équipes qui se sont déjà affrontées lors de la phase de groupes du même tournoi.

L'Algérie et le Sénégal se sont rencontrés le 27 juin lors de la 2e journée du groupe C dans un match qui s'est terminé en faveur des "Verts" (1-0) au stade 30-Juin du Caire, sur un but de Youcef Belaïli (49e).

Le premier épisode a eu lieu en Ethiopie en 1968 et le Ghana avait battu la République démocratique du Congo (ex-Zaïre) 2-1 en phase de groupes, mais ce dernier avait inversé la tendance pour remporter le titre (1-0) en finale, rappelle la Confédération africaine de football (CAF)

En 1982, la Libye, pays hôte, avait fait match nul 2-2 avec le Ghana en phase de groupes. La finale s'est terminée par un nouveau match nul 1-1 avant que le Ghana ne gagne 7-6 aux tirs au but pour décrocher son quatrième et dernier titre.

En 1988, le Cameroun et le Nigeria font match nul (1-1) au premier tour de l'édition marocaine. Les "Lions indomptables" remportent leur deuxième titre continental en gagnant la finale 1-0.

L'Algérie elle-même avait déjà connu cette situation en 1990 à domicile.

Les "Verts" ont sèchement battu le Nigeria 5-1 lors du match d’ouverture, puis 1-0 lors de la finale pour remporter leur unique titre continental.

L’Egypte, pays organisateur en 2006, avait dominé la Côte d’Ivoire 3-1 en phase de groupes. Les "Pharaons" se sont imposés ensuite aux tirs au but (4-2) après une finale sans but pour remporter leur cinquième titre.

Deux ans plus tard, au Ghana, les Egyptiens réalisent le doublé face au Cameroun : victoire 4-2 en poule et 1-0 en finale.

Enfin en 2013, le Nigeria et le Burkina Faso se sont d'abord neutralisés (1-1) puis retrouvés en finale pour une courte victoire des "Super Eagles" (1-0).