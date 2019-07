Coupe arabe des clubs : la JS Saoura sera de la partie

La JS Saoura est officiellement invitée par l’Union arabe de football (UAFA) pour prendre part à la prochaine édition de la Coupe arabe des clubs, annonce ce mercredi la formation sudiste sur sa page facebook.

Outre la JS Saoura, dont ça sera la première participation à cette compétition, l’Algérie sera représentée par le CS Constantine et le MC Alger, également conviés à prendre part à l’épreuve.

Pour rappel, les Aiglons du Sud ont terminé à la 4e position de l’exercice écoulé du championnat national de Ligue 1, remporté par l’USM Alger.

Les trois clubs algériens seront fixés sur leurs adversaires lors de la cérémonie de tirage à sort programmée le 27 juillet prochain à Casablanca (Maroc).

Selon l’UAFA, onze clubs ont confirmé leur participation, à ce jour, il s’agit de : Al Chabab (Jordanie), Al Wasl et Al Jazira (Emirats arabes unis), Al Dhafar et Al Nasr (Oman), Al Moharrek (Bahreïn), Al Arabi, Al Koweït et Al Salmia (Koweït), Al Ittihad Alexandrie et Al Ismaily (Egypte).

La dernière édition de la Coupe arabe des clubs a vu le sacre de la formation tunisienne de l'ES Sahel. L’Algérie a été représentée par l'USM Alger et l'ES Sétif et le MC Alger. Les deux premiers n’ont pas réussi à franchir le cap des 8es de finale, alors que le Doyen a vu son parcours prendre fin en quarts de finale.

A noter que l’édition 2019-2020 de cette joute portera le nom du roi du Maroc, Mohammed VI, dont le pays sera l’hôte de la finale, prévue dans la ville de Rabat.

Mohamed Kermia