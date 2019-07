Affaires Haddad et Tahkout : Amar Ghoul placé sous mandat de dépôt, Abdelkader Zoukh sous contrôle judiciaire

L'ancien ministre des Transports, Amar Ghoul, a été placé sous mandat de dépôt, jeudi, après sa comparution devant le conseiller enquêteur près la Cour suprême à Alger, dans le cadre des enquêtes liées à des affaires de corruption, a-t-on appris auprès de cette Cour.

Amar Ghoul est poursuivi dans le cadre des affaires liées aux hommes d'affaires Ali Haddad et Mahieddine Tahkout.

Pour rappel, le parquet général près la Cour suprême avait engagé les procédures de poursuite judiciaire à l'encontre du membre du Conseil de la nation, Amar Ghoul suite au renoncement volontaire de son immunité parlementaire.

Abdelkader Zoukh placé sous contrôle judiciaire pour les mêmes affaires

Pour ce qui concerne, l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, il a été placé sous contrôle judiciaire, ce même jour, après sa comparution devant le conseiller enquêteur près la Cour suprême à Alger, dans le cadre des enquêtes liées à la lutte contre la corruption, apprend-t-on de même source.

Abdelkader Zoukh est poursuivi dans le cadre des affaires liées aux hommes d'affaires Ali Haddad et Mahieddine Tahkout.

Pour rappel, en application des dispositions de l'article 573 du code de procédure pénale, le parquet général près la Cour d'Alger avait transmis le 19 juin dernier, au procureur général près la Cour suprême, le dossier d'enquête préliminaire instruite par la Police judiciaire de la Gendarmerie nationale d'Alger, pour des faits à caractère pénal, à l'encontre de Mahieddine Tahkout et d'autres mis en cause, dans le volet relatif aux cadres et hauts fonctionnaires.

Abdelkader Zoukh et plusieurs autres anciens haut responsables sont poursuivis dans cette affaire. Compte tenu de leurs fonctions lors des faits reprochés, les concernés bénéficient de procédures de privilège de juridiction consacrées par le texte de loi.

