CAN-2019 : M. Bensalah reçu par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a été reçu, jeudi au palais présidentiel au Caire (Egypte), par le président de la République arabe d'Egypte, Abdel Fattah al-Sissi, à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2019) de football, mettant aux prises la sélection algérienne de football à son homologue sénégalaise, vendredi au stade international du Caire (20h00 heure algérienne).

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri et son homologue algérien, Sabri Boukadoum, ainsi que de l'ambassadeur d'Algérie en Egypte, Nadir Larbaoui, le président égyptien a félicité son homologue algérien pour la "belle" qualification de la sélection nationale à la finale de la CAN, abritée par l'Egypte depuis le 21 juin dernier.

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a exprimé "ses profonds remerciements et sa haute gratitude pour les efforts consentis par l'Egypte et l'ensemble de ses institutions, ainsi que pour les facilitations offertes et la grande coopération avec le public algérien, lors de cette CAN marquée par une très bonne organisation", selon un communiqué de la présidence de la République.

Les deux parties ont exprimé leur grande satisfaction de la nature privilégiée et exceptionnelle des relations bilatérales, enracinées dans l'histoire de la lutte commune, a ajouté le communiqué.

Plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun ont été passées en revue, outre les moyens de promotion de la solidarité arabe pour faire face aux défis actuels.

Pour rappel, le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah est arrivé, jeudi matin au Caire, pour assister à la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019).

