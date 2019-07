CAN 2019 – Finale : un plan spécial pour assurer la sécurité des citoyens

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a appelé les usagers de la route, à l'occasion du match de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2019), prévu vendredi soir au Caire entre les sélections nationale et sénégalaise, au respect du code de la route et les règles d'une bonne conduite, a indiqué, jeudi, un communiqué de la DGSN.

"La DGSN a mis en place un plan spécial à l'occasion du match de la finale de la CAN 2019, prévu vendredi soir (20H00) entre la sélection nationale et l'équipe sénégalaise, visant à sécuriser les citoyens et à leur assurer un climat serein pour suivre le match dans les lieux publics et les structures sportives, et ce, à partir de la nuit de jeudi 18 juillet au vendredi 19 juillet 2019", a précisé la même source.

A cette occasion, la DGSN appelle les usagers de la route et les supporters à respecter le code de la route et les règles d'une bonne conduite, afin d'éviter les drames sur la route, à l'image de celui enregistré à Jijel, après la victoire de la sélection nationale sur le Nigeria en demi-finales", a ajouté le communiqué.

Elle appelle, en outre, les usagers de la route à faire preuve d'une extrême vigilance lors de leurs déplacements, surtout durant la nuit, et à éviter les manœuvres dangereuses et l'utilisation du téléphone portable lors de la conduite".

Dans le même cadre, la DGSN exhorte les usagers de la route et les conducteurs à davantage de prudence envers les motocyclistes et les piétons, au niveau des carrefours, des sorties d'agglomérations ou des lieux à faible éclairage.

"Dans l'objectif d'éviter toute atteinte à la sécurité des citoyens, ces derniers sont priés d'éviter certains comportements pouvant nuire à leur sécurité ou à celle des autres, notamment ne pas escalader les poteaux électriques, ou sortir des balcons des immeubles ou utiliser les produits inflammables dans des lieux fermés ou des salles", a précisé le communiqué.

"Un dispositif sécuritaire dense, répondant à la nature de l'évènement, a été mis en place pour de faire face à chaque comportement pouvant attenter à la sécurité des citoyens ou à leurs biens", a affirmé la DGSN.

"Le principal objectif de la DGSN consiste à accompagner le citoyen lors de ce rendez-vous sportif historique, en assurant sa sécurité et celle de ses biens et en limitant les accidents de la route", a estimé la DGSN, exhortant, à cette occasion, "l'ensemble des médias nationaux à intensifier les programmes de sensibilisation et à contribuer à l'orientation de l'opinion publique, pour faciliter la tâche aux éléments de la police et expliquer les mesures de précaution qui seront prises au titre du plan sécuritaire tracé à cet effet".

La DGSN rappelle le numéro vert 1548 qui est mis à la disposition des citoyens 24/24h.

APS