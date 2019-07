Soudan : les discussions entre le CMT et l'opposition reportées

Les pourparlers prévus vendredi entre le Conseil militaire de transition (CMT) du Soudan et l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC, opposition) ont été reportés, a annoncé Munzir Abul-Mali, membre dirigeant de l'ALC.

"Il a été convenu de reporter pour une période indéterminée la réunion concernant la déclaration constitutionnelle", a-t-il déclaré, sans donner plus de détails.

Grâce à la médiation conjointe de l'Union africaine et de l'Ethiopie, le CMT et l'ALC sont parvenus mercredi à une déclaration politique, qui peut être considérée comme un pas en avant vers un consensus et l'instauration des structures pour la période de transition.

Néanmoins, les deux parties ont convenu de reporter la signature d'une déclaration constitutionnelle, qui déterminera les pouvoirs des structures de la période de transition.