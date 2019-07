Championnat d’Algérie : Youcef Reguiui remporte le contre la montre

Youcef Reguigui s’est adjugé l’épreuve du contre la montre du championnat national de cyclisme, disputée jeudi à Mascara.

Le sociétaire de la formation malaisienne de Terengganu Pro Asia Cycling a parcouru les 40,6 km de l’épreuve en 54’14’’26. Il a devancé, respectivement, Azzedine Lagab (54’24’’86) du GS Pétroliers et Abderahmane Mansouri de l’équipe Sovac (54’33’’35).

« A vue d’œil ou à bord d’un véhicule, le parcours semble très facile et roulant, mais c’est tout à fait le contraire à vélo. C’est un faux plat notamment dans les derniers km avant l’arrivée et l’écart de dix secondes entre le premier et le second confirme la difficulté du tracé », a déclaré le vainqueur du jour.