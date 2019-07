CAN-2019 / Bensalah aux Verts : "les Algériens veulent fêter la victoire "

Le Chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a rendu visite jeudi à la sélection algérienne de football à son lieu de résidence au Caire, à la veille de la finale de la CAN 2019 face à son homologue sénégalaise, vendredi au stade international du Caire (20h00 algériennes).

Accompagné de MM. Raouf Salim Bernaoui et Sabri Boukadoum, respectivement ministre de la Jeunesse et des Sports et des Affaires étrangères, le Chef de l’Etat a discuté longuement avec les joueurs algériens et le staff technique sous la conduite de l’entraîneur national, Djamel Belmadi.

"Je vous transmets le message de 44 millions d’Algériens fiers de votre parcours mais surtout de l’esprit de combativité qui caractérise ce groupe pour atteindre ce que vous avez fait jusqu’à présent", a déclaré M. Bensalah qui n’a pas manqué de relever les espoirs mis par l’ensemble du peuple algérien pour remporter ce sacre africain.

A l’adresse de l’entraîneur national, Djamel Belmadi, le Chef de l’Etat a lancé que les supporters des Verts lui font confiance, ajoutant que les Algériens veulent "fêter" la victoire finale demain (vendredi).

Au cours de cette visite, M. Bensalah a entendu des explications de la part du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheiredine Zetchi, notamment par rapport à l’opération de transport des supporters algériens qui commenceront à rallier la capitale égyptienne dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les joueurs, pour leur part, ont énormément apprécié la visite du Chef de l’Etat, tout en le rassurant de tout faire pour être à la hauteur de la confiance placée en eux et procurer par là même occasion la joie au peuple algérien.

Le Chef de l’Etat est arrivé jeudi au Caire pour une visite à l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique des nations, opposant vendredi (20h00 algériennes) la sélection algérienne à son homologue sénégalaise.