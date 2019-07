Mobilisation citoyenne pacifique – vendredi 22 : une mobilisation au rythme de la finale de la CAN 2019

Encore une fois ni le soleil de plomb, ni la joie du bac (ou la déception des recalés) ni la finale de la CAN 2019 n’ont eu raison de l’élan hirakiste en ce 22ème vendredi de la mobilisation citoyenne revendicative et pacifique qui se déroule dans un contexte exceptionnel relatifs aux préparatifs du dialogue national qui semble approcher à grand pas.

Mobilisés autour des mêmes slogans prônant un prompt et profond changement du système et dégager ses actuels symboles, les hirakiens sont au rendrez-vous dans les places publiques, plaques tournantes du hirak à travers le pays, où femmes, hommes et enfants sont vêtus, pour l’évènement national, des maillots aux couleurs nationales.