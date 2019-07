CAN 2019 – Finale : Sénégal – Algérie (0-1), les Verts sur le toit de l’Afrique

La sélection nationale de football est sacrée championne d’Afrique pour la seconde fois de son histoire. Les Verts se sont adjugés la 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) suite à son succès arraché face au Sénégal dans une finale disputée ce vendredi au stade international du Caire (Egypte).

Il a fallu attendre 29 longues années pour voir l’Algérie de nouveau sur le toit de l’Afrique, mais, l’attente valait le coup. Après son premier sacre glané en 1990, à Alger, l’Algérie trône de nouveau sur le continent africain. Les Fennecs ont réussi à remporter leur second titre africain à la faveur d’un parcours exemplaire réalisé tout au long de cette édition 2019.

Seule la victoire est belle

Ces retrouvailles entre l’Algérie et le Sénégal ne resteront très certainement pas dans les annales en termes de production sur le terrain. En effet, le Club Algérie n’a pas joué son meilleur match dans cette compétition, néanmoins, il est parvenu à réaliser son objectif au terme d’une confrontation très compliquée à négocier.

Et pour cause, cette 7e victoire de rang aux pays des Pharaons s’est dessinée très tôt dans la partie. Le Onze d’Algérie est parvenu à prendre les devants à la 2e minute grâce à Bounedjah. Après avoir touché son premier ballon, l’attaquant algérien s’est directement mis dans le sens du but pour déclencher une frappe puissante détournée dans les bois adverses par Sané.

Sauvé par le VAR

Bien entendu, les Sénégalais ont usé de tous les stratagèmes pour recoller au score, toutefois, la défense algérienne, la meilleure du tournoi, a su se montrer solide tout au long du reste de la rencontre pour annihiler toutes tentatives des Lions de la Teranga.

Le tournant du match aurait pu être le penalty sifflé à l’heure de jeu par Sidi Alioum Néant à la suite d’une faute de main, intentionnelle, de Guedioura dans la surface de réparation. Toutefois, l’arbitre camerounais s’est rétracté après avoir consulté l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

L’Algérie succède ainsi au Cameroun, vainqueur de la dernière édition. De son côté, le Sénégal perd la seconde finale de son histoire après celle disputée en 2002.

Pour rappel, la troisième place est revenue au Nigéria. Les Super Eagles ont terminé sur la troisième marche du podium après avoir dominé la Tunisie (1-0), lors de la petite finale jouée mercredi.

Le prochain rendez-vous africain aura lieu en 2021 au Cameroun. L’Algérie disputera les éliminatoires dans le groupe H en compagnie du Zimbabwe, de la Zambie et du Botswana.

Mohamed Kermia