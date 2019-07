CAN-2019 : l’Algérie en "feu" fête la deuxième étoile continentale des "Verts"

Les Algériens ont envahi vendredi soir les rues des villes et villages pour fêter ensemble la victoire de l'équipe nationale de football en finale de la 32e Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) en Egypte aux dépens du Sénégal (1-0).

Après vingt-neuf ans d'attente, le Onze national a décroché le deuxième sacre continental de son histoire, grâce à l'unique but de la rencontre marqué par Baghdad Bounedjah à la 2e minute de jeu.

Le coup de sifflet final de la rencontre proclamé par l'arbitre camerounais Alioum Néant a été une véritable délivrance pour des dizaines de milliers de supporters, sortis spontanément manifester leur joie, après un match stressant. Des cortèges de voitures drapées aux couleurs de l’emblème national ont ainsi sillonné les rues de la capitale à coups de klaxons.

Plusieurs familles algériennes ont choisi le temple olympique du 5-Juillet, où un écran géant a été installé, comme par ailleurs partout où les écrans géants ont attiré les immenses foules, pour suivre les débats et encourager les "Verts". A l'ouverture du score et au coup de sifflet final, c'était le délire total dans un stade plein comme un oeuf.

Le calme dans lequel étaient plongés les quartiers d'Algérie a laissé place à une liesse ayant illuminé la capitale et toutes les wilayas du pays en cette soirée estivale. Les "One, two, three, viva l'Algérie", "Championné, Championné", "Had el aame la coupe lina" (Cette année la coupe est à nous), entremêlés de you-you stridents, fusaient de partout dans une atmosphère qui en dit long sur la joie de tout un peuple.

Enveloppés de l’emblème national et coiffés de chapeaux aux couleurs vert, rouge et blanc, jeunes et moins jeunes ont sillonné, à pied, en voiture ou en scooter, les différents quartiers et communes de la capitale, où il y avait foule.

D'El-Madania à Bab El-Oued, en passant par Belouizdad et la Place des Martyrs, les mêmes scènes de joie sont observées. Toutes les expressions de joie ont été étalées. Les couleurs vert, rouge et blanc ont dominé le décor.

La nuit sera longue à Alger qui a retrouvé cette joie et cette magie procurées par le football. Une ambiance qui n'a pas manqué de raviver les souvenirs forts agréables des triomphes et autres épopées sportives algériennes.