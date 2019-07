Retour des supporters algériens : cinq avions d'Air Algérie quittent le Caire

Les supporters algériens ont commencé à regagner le pays à l'issue de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2019 remportée par l'Algérie devant le Sénégal (1-0) vendredi soir au Caire, cinq avions d'Air Algérie ayant déjà quitté l'aéroport international de la capitale égyptienne, a indiqué la compagnie aérienne.

''L'embarquement des supporters algériens se poursuivra aujourd'hui et demain (samedi et dimanche). D'importants moyens humains et matériels ont été dépêchés par Air Algérie sur place pour la réussite de cette grande opération aérienne'', a indiqué le porte-parole de la compagnie nationale sur la page facebook de la cellule de communication.

Pour rappel, un Conseil interministériel, présidé par le Premier ministre Noureddine Bedoui, avait décidé de mobiliser vingt-huit (28) avions pour transporter, dans la nuit de jeudi à vendredi, quelque 4.800 supporters vers le Caire pour encourager l'équipe nationale de football à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des nations.

Aussi, neuf avions militaires ont décollé vendredi depuis plusieurs aéroports du pays en direction du Caire transportant 870 supporters.

L'Algérie a été sacrée championne d'Afrique grâce à sa victoire en finale de la CAN-2019 contre le Sénégal (1-0), vendredi au Caire.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Baghdad Bounedjah à la 2e minute.