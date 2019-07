Découverte d'une importante quantité d'armes et de munitions à Tamanrasset

Une cache contenant une importante quantité d'armes et de munitions a été découverte, mardi, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) au cours d'une patrouille de fouille menée près des frontières sud à Tamanrasset, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, ce matin du 23 juillet 2019 lors d'une patrouille de fouille menée près des frontières sud à Tamanrasset (6ème Région militaire), une cache d'armes et de munitions contenant une (1) mitrailleuse de type HERSTAL, une (1) mitrailleuse de type DOUCHKA, un (1) fusil mitrailleur de type FMPK, une (1) mitrailleuse de type DICTARIOV, un (1) fusil de type FLG, deux (2) fusils semi-automatiques de type Simonov, quarante (40) obus pour mortiers de calibre 82 mm, ainsi que 4.000 balles de calibre 12.7 mm», note la même source.

«Ces résultats de qualité confirment, résolument, l'efficacité et l'efficience des multiples opérations menées par les unités de l'ANP pour la sécurisation et la protection de l'ensemble du territoire national contre tous les fléaux et toutes les menaces», souligne la même source.

APS