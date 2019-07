Batna : la production d’abricot a chuté de près de moitié cette saison

La production d’abricot de l’actuelle saison agricole a enregistré une régression considérable estimée à près de la moitié dans la wilaya de Batna, a indiqué mardi le directeur des services agricoles (DSA), Samir Hamza.

La production obtenue à ce jour sur 93% récoltés des 4.396 hectares de vergers réservés à cette arboriculture fruitière, a atteint 225.460 quintaux avec un rendement moyen à l’hectare entre 60 à 70 quintaux contre une récolte de 450.000 quintaux la saison précédente un rendement moyen à l’hectare de 100 quintaux, a précisé le même responsable.

Les causes de ce recul sont le phénomène d’alternance entre année à production excellente et année moyenne ainsi que les gelées et précipitations de pluies enregistrées durant la période de floraison outre la baisse du niveau des eaux souterraines dans la région de N’gaous, a précisé le même responsable.

La récolte prévisionnelle d’abricot pour cette saison avait été estimée à 259.254 quintaux, a indiqué le chef de service de la régulation de la production et soutien technique à la DSA, Mohamed Nadhir Chérif.

La surface réservée à la culture de l’abricot à N’gaous a reculé ces dernières années contre sa progression dans la daïra voisine d’Ouled Si Slimane, selon la même source qui a noté que la wilaya de Batna continue d’occuper la première place à l’échelle nationale dans la filière de l’arboriculture fruitière.

APS