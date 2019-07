ENIEM : licence d’importation et d’exploitation accordée par le ministère de l’Industrie

La licence d’importation et d’exploitation de la matière première (les collections CKD/SKD) pour le montage d’appareils électroménagers, a été accordée, mardi, à l’Enterprise nationale des industries électroménagères (ENIEM), par le ministère de l’industrie et des mines, a indiqué mercredi, le wali de Tizi-Ouzou Mahmoud Djamaa.

Répondant aux questions de journalistes sur le dossier de cette Enterprise nationale des industries électroménagères implanté à la zone industrielle de Oued Aissi (à 7 Km à l’est de la ville de Tizi-Ouzou), le chef de l’exécutif local a expliqué que cette autorisation, permettra à l’entreprise, qui s’est retrouvée dans l’obligation de mettre en congé ses travailleurs le 2 du mois de juillet, de reprendre l’activité.

Il a ajouté que «l’instance dirigeante de l’ENIEM, géant de l’électroménager en Algérie, doit absolument s’engager sur un plan de redressement viable qui permettra aux autorités et pouvoirs publics d’aider cette entreprise et c’est ce que j’ai demandé au PDG de l’Entreprise et au représentant du Comité de participation de l’Etat (CPE) afin que cette entité économique puisse honorer ses engagements et regeler ses problèmes avec la banque», a souligné M. Djamaa.

«Nous voulons que cet outil de production qui a un label et qui produit des appareils électroménagers de bonne qualité puisse, sur la base d’un plan de redressement à moyen terme, dégager un excédent, réaliser des bénéfices ou au moins équilibrer sa gestion et commencer, à rembourser la banque», a-t-il dit.

Relevant qu’une banque ne peut indéfiniment mobiliser des financements sans qu’il y ait retour d’investissement, le wali a ajouté qu’il a demandé la mobilisation de tous pour accompagner cette entreprise.

«En tant qu’autorité locale nous sommes entrain d’accompagner cette entreprise qui emploie 1 735 travailleurs ce qui représente un volet social important», a-t-il ajouté.

Contacté par l’APS, le président directeur général de l’ENIEM, Djilali Mouazer, a indiqué qu’une réunion avec la banque de domiciliation de cette entreprise est prévue aujourd'hui (mercredi) pour tenter de trouver des solutions concernant l’ouverture de lettres de crédits pour l’acquisition de la matière première et le rééchelonnent de sa dette.

L’activité de production reprendra début aout prochain au retour de congé des travailleurs, a ajouté le PDG de l’ENIEM.

La direction de cette entreprise a été contrainte de mettre les employés de l’unité de production en congé après une rupture des stocks de la matière première destinée à la fabrication de toute la gamme de produits ENIEM (réfrigérateurs climatiseurs, cuisinière..), rappelle-t-on.

