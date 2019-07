Destruction d’objectifs de groupes terroristes par des drones fabriqués en Algérie

Des drones fabriqués en Algérie de type El-Jazaïr-54 ont été utilisés avec succès, lundi et mardi, pour «la destruction d’objectifs de groupes terroristes», a annoncé mercredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

«En application des instructions et orientations de Monsieur le Général de Corps d’Armée, vice-Ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, relatives à l’exécution de missions opérationnelles avec des drones, et dans la dynamique des opérations exécutées dans le cadre de l’emploi sur le terrain de ce matériel de pointe notamment lors des opérations de la lutte antiterroriste et de la sécurisation de nos frontières nationales, des drones fabriqués en Algérie de type El-Jazaïr-54 ont exécuté, les 22 et 23 juillet 2019, plusieurs vols suivis de bombardements aériens pour la destruction d’objectifs degroupes terroristes», a indiqué le MDN.

«Avec un haut professionnalisme, la mission a été entamée par une reconnaissance aérienne, à travers laquelle les équipages au sol des aéronefs ont pu obtenir des données instantanées permettant de localiser les cibles visées, avant que les drones El-Jazaïr-54 n’effectuent des vols pour la destruction réussie des cibles désignées», a expliqué la même source.

Selon le MDN, «à travers ces opérations exécutées dans de bonnes conditions, les équipages au sol ont fait preuve d’une grande maitrise dans l’exécution de ce genre de missions. De même, les drones ont montré leur disposition opérationnelle et au combat lors de l’exécution de ce genre d’opérations et la destruction des cibles avec efficacité et précision».

L’opération de destruction d’objectifs de groupes terroristes «est toujours en cours», a-t-on encore ajouté.

APS