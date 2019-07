Challenge international du Maroc : Youcef Reguigui s’adjuge la 3e étape

L’Algérien Youcef Reguigui a remporté la 3e et dernière étape du 9e challenge du prince Moulay El Hassan du Maroc, disputée ce jeudi sur un tracé de 151 km.

Il n’y a pas à dire, Youcef Reguigui carbure à plein régime. Après avoir brillé lors de la 2e étape, le sociétaire de la formation malaisienne de Terengganu Pro Asia Cycling a récidivé aujourd’hui en s’offrant l’ultime étape de ce challenge.

Dans un parcours sous forme de boucle, avec Fkih Ben Saleh comme point de départ et d’arrivée, via Kasbah Tadla, Bejaâd et Oued Zem, la sélection nationale a réussi à tirer son épingle du jeu pour propulser Reguigui sur la plus haute marche du podium.

Le vainqueur du jour s’est imposé au sprint bouclant les 151 km en 3h40.50. Il a pris le meilleur sur le Sud Africain, Jayde Julius, et l’Azerbaidjanais, Elchin Asadov.

« C’est le fruit du travail collectif de tous les éléments de la sélection nationale qui ont réalisé une belle course sur un parcours vallonné sur des routes sinueuses. Tous les participants se sont livrés à une concurrence sans relâche durant toute l’étape où nos coureurs ont durci par moment la course en attaquant dans des bosses et en élevant le rythme par endroits », a déclaré l’entraineur national, Cherif Merabat, au site de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC).

« Cette échappe a été la bonne et nos coureurs ont su comment gérer la fin de l’épreuve en mettant dans les meilleures conditions possibles Youcef Reguigui qui grâce à sa pointe de vitesse dans les sprints finaux a devancé adversaires directs », a-t-il ajouté.

A titre de rappel, l’Algérie était présente à cette compétition avec six coureurs : Youcef Reguigui, Azzedine Lagab, Abderrahmane Mansouri, islam Mansouri, Nassim Saïdi et Yacine Hamza. L’objectif tracé par le staff technique était d’améliorer la position de l’Algérie au classement de l’Union cycliste internationale (UCI) afin de qualifier d’autres cyclistes aux Jeux Olympiques de 2020, à Tokyo (Japon). Pour le moment, Lagab, qui a déja pris part aux JO de Londres en 2012, est le seul cycliste qui a réussi à composter son billet pour les JO japonais.