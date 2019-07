Tomate : Plus de 18 millions de tonnes prévues en 2019

La production nationale de la tomate devrait dépasser les 18 millions de tonnes au cours de l’actuelle saison agricole, a indiqué jeudi à Annaba le directeur central chargé de la régulation et du développement de la production au ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche maritime, Mohamed Kheroubi.

S’exprimant en marge d’une réunion de coordination tenue au siège de la direction des Services agricoles avec les responsables du secteur des wilayas d’Annaba, Guelma, Tarf , et Skikda, M. Kheroubi a indiqué que plus de 60% de cette abondante production est destinée à la transformation, soulignant à cet effet la nécessité d’accompagner et d’organiser toutes les étapes, de la récolte jusqu’à la transformation industrielle.

Il a ajouté que de nombreuses mesures appliquées actuellement, afin d’organiser la filière de la tomate industrielle tout au long des étapes liées à la production et la transformation, passent essentiellement par la sensibilisation des producteurs l’importance de respecter le calendrier de culture de la tomate et d’organiser les opérations de récolte et d’acheminement vers les unités de transformation.

"Ce plan organisationnel a été réfléchi afin d’éviter les files interminables de camions devant les unités de transformation et diminuer les risques de pertes de récoltes", a-t-il affirmé.

Cette excellente production attendue est à mettre au crédit des dispositions prises en coordination avec les producteurs et les transformateurs ainsi que l’extension des superficies consacrées à la filière de la tomate industrielle, passées de 23.000 hectares en 2018 à 24.600 ha actuellement.

La culture de la tomate industrielle se concentre à plus de 80% au Nord-Est du pays, à travers les wilayas Annaba, Tarf, Guelma, et Skikda, a-t-on relevé.

Le réseau national des unités de transformation est composé de 27 unités d’une capacité de 40.000 tonnes/jour, a-t-on encore détaillé.

Il est à noter que dans la foulée de la réunion consacrée au suivi et à l’accompagnement des différents partenaires concernés par la filière de la tomate industrielle, une délégation ministérielle s’est rendue, en compagnie des responsables du secteur de l’agriculture, dans plusieurs unités de transformation afin de prendre le pouls des conditions d’accueil de la récolte et relever les problèmes qui se dressent devant la filière.