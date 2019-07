Mondiaux 2019 : Sahnoune et Cherouati éliminés dans les séries

Les athlètes algériens, Oussama Sahnoune et Souad Cherouati, ont été éliminés dans les séries de leurs épreuves respectives, le 50m nage libre et le 800m nage libre, ce vendredi, lors des championnats du monde de natation qui se déroule à Gwangju (Corée du Sud).

Le sursaut d’orgueil de Sahnoune dans le plus important rendez-vous mondial de la natation n’a pas eu lieu. Très décevant sur le 100m nage libre, disputé mercredi dernier, l’Algérien n’a pas pu se rattraper sur le 50m nage libre.

Parti dans le couloir 7 de la 13e série, Sahnoune a bouclé les 50 mètres en 22.37, réalisant ainsi le 24e temps des éliminatoires. Le sociétaire du Centre des Nageurs de Marseille (CNM) est bien loin de son meilleur temps (21.82) réalisé en juillet 2018 à l’occasion de la 4e édition des championnats arabes disputés en Tunisie.

Pour sa part, Souad Cherouati n’a pas eu plus de chance que son compatriote. Engagée dans la 2e série, l’Algérienne a fini 7e de sa course (9:12.30) et 30e du général.

Le dernier algérien encore en lice dans ces championnats est Jaouad Syoud. Après sa bonne prestation sur le 200m 4 nages, réalisée mercredi dernier, où il a amélioré son propre record d’Algérie (2:01.76), le pensionnaire du Cercle Nautique Chalonnais (France) tentera de faire aussi bien sur le 400m 4 nages programmé dimanche prochain.