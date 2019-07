Bensalah regagne Alger après avoir assisté à Tunis aux obsèques du président tunisien

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a regagné samedi après-midi Alger après avoir assisté à Tunis aux obsèques du président tunisien, Béji Caïd Essebsi, décédé jeudi dernier à l'âge de 92 ans.

M. Bensaleh s'était rendu à Tunis, en compagnie du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Le chef de l'Etat a décrété un deuil national de trois jours à compter de jeudi, suite au décès du président tunisien.

M. Benslah avait adressé un message de condoléances au gouvernement tunisien et à la famille du défunt dans lequel il a salué le parcours du président Caïd Essebsi, son militantisme dans les mouvements tunisien et maghrébin de libération et ses efforts dans l'édification de son pays après l'indépendance.

Le Président de l’Etat intérimaire s'entretient à Tunis avec plusieurs chefs d'Etat

Le chef de l'Etat, M. Abdelkader Bensalah s'est entretenu samedi à Tunis avec plusieurs chefs d'Etat en marge de la cérémonie des obsèques du président tunisien Béji Caid Essebsi décédé jeudi à l'âge de 92 ans.

A son arrivée, M. Bensalah a eu un entretien avec le président par intérim de la Tunisie, Mohamed Ennacer, durant lequel il lui a présenté ses condoléances.

Il a également eu un entretien avec le Roi d'Espagne, Felipe VI, sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur développement.

Lors de cet entretien, le Roi d'Espagne a réaffirmé "sa confiance en les autorités algériennes et à la classe politique à passer cette étape", en référence à la crise politique actuelle en Algérie.

M. Bensalah a aussi eu des entretiens avec son homologue portugais, Marcelo de Susa, ainsi qu'avec le président français Emmanuel Macron.