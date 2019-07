Exportation : Plus de 528.000 euros de produits locaux de Mila au premier semestre

Les entreprises affiliées à la chambre de commerce et d’industrie, CCI-Beni Haroun, de la wilaya de Mila ont exporté pour plus de 528.400 d’euros de produits naturels et manufacturés au cours du première semestre 2019, a-t-on appris samedi du directeur de la CCI, Abdelwaheb Taiba.

Les exportations de la wilaya de Mila durant le premier trimestre, d’une valeur de 70.954.636 de dinars sont constituées d’huile d’olive, d’oignon sauvage, d’escargots, de biscuits et de fibres de polyester, a indiqué ce responsable.

Il a ainsi fait état de l’exportation de 30 250 kg d’escargots et 470 000 kg d’oignon sauvage vers l’Italie, 286 165 kg de fibres de polyester vers la Tunisie et 1 820 kg d’huile d’olive vers le sultanat d’Oman et 14330 kg de biscuits vers la Guinée, soulignant que cette dernière opération est une véritable première pour la CCI- Beni Haroun qui enregistre là, la première transaction commerciale avec un pays subsaharien.

"Des opérateurs économiques de la wilaya de Mila exportent également leurs produits vers les pays arabes sans passer par nos services", a aussi fait remarquer M. Taiba avant d’expliquer que ces opérations sont directement régis par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie dans le cadre des disposions de la Grande zone arabe de libre-échange.

Le directeur de la "CCI- Beni Haroun" a révélé que ses services s’emploient actuellement à préparer l’exportation de nouveaux produits vers le Qatar, le Cameroun, le Nigéria et le Sénégal.