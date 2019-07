Hadj 2019 : le rôle de la protection civile mis en avant

Le rôle des éléments de la protection civile dans l'encadrement et la sécurisation des hadjis algériens, a été mis en avant, samedi, par le chef de la délégation de la protection civile à la mission algérienne du Hadj, le colonel Brahimi Belkacem.

S'exprimant sur les efforts consentis par "les brigades de la protection civile mobilisées pour faire du Hadj 2019 une réussite", le colonel Brahimi Belkacem a affirmé à l'APS que leur rôle ne se limitait pas uniquement à retrouver les hadjis égarés, mais qu'ils veillaient aussi à apporter aide et conseils aux pèlerins et à les accompagner lors de l'accomplissement des rites de la Omra, dont les personnes âgées.

"Nous avons une équipe forte de 30 éléments mobilisée 24h/24h au niveau des principales portes de la Mecque et alentours et 77 accompagnateurs de hadjis depuis leur embarquement en Algérie, aux côtés de membres du ministère des Affaires religieuses et de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO)", a poursuivi le même responsable.

Pour faciliter la mission des éléments de la protection civile accompagnant les hadjis lors de leurs déplacements entre la Mecque et Médine et les autres lieux de culte, le responsable a appelé les hadjis "à porter leurs bracelets électroniques, à mettre leurs badges et à suivre les conseils qui leur sont prodigués".

La Direction générale de la protection civile (DGPC) avait mobilisé, cette année, un contingent composé de 200 agents pour accompagner les pèlerins algériens sur les Lieux Saints de l'Islam, dans l'accomplissement des rites du Hadj, en qualité de membres de la Mission.

Selon le même responsable, 102 hadjis égarés ont été signalés depuis le 18 juillet, dont 42 femmes et 60 hommes retrouvés le jour même et raccompagnés à leurs lieux de résidence.