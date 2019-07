Oran : premier "Underground Car meeting" vendredi prochain

Un regroupement de voitures "Underground Car meeting", premier du genre, sera organisé le 2 août prochain à Oran, en présence de professionnels et de passionnés du monde automobile de différentes wilayas du pays, a-t-on appris samedi des organisateurs.

Cette manifestation se tiendra au parking de la mosquée-pôle "Abdelhamid Ibn Badis", situé à hai "Djamel-eddine", a souligné Ismail Kherradji, qui fait partie du groupe organisateur de cet événement composé de Amine Mahi, Badri Issaad, Redouane Ourabah et Abdelhak.

La nouveauté de l'underground car meeting, qui verra la participation d'une centaine de voitures particuliers et une dizaine d'autres de passionnés, a-t-il indiqué, faisant savoir que ce regroupement aura lieu dans un espace couvert suivant le style japonais.

Cet événement d'une journée sera marqué par l'exposition de voitures sport et autres préparés pour le Drift et sports mécaniques, ainsi que des voitures rares et de collection.

Ce rendez-vous constituera un espace de rencontres et d'échanges dÆidées entre passionnés et professionnels sur les nouveautés du monde automobile et des sports mécaniques, en plus de faire connaitre au public ce genre de regroupement.