Décès de Béji Caïd Essebsi : M. Bedoui signe le registre de condoléances à l'ambassade de Tunisie à Alger

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a signé, samedi, au siège de l'ambassade de Tunisie à Alger, en nom du Gouvernement algérien, le registre de condoléances, suite au décès, jeudi dernier, du président tunisien Béji Caïd Essebsi, à l'âge de 92 ans.

"C'est avec une grande affliction que nous avons appris la nouvelle du décès du frère et militant, président de la République tunisienne, Béji Caïd Essebsi. En cette douloureuse circonstance, je vous présente, au nom du Gouvernement algérien et en mon nom, et à travers vous, à la famille du défunt et au peuple tunisien frère, mes condoléances les plus attristées et mes profonds sentiments de solidarité et de compassion", a écrit M. Bedoui sur le registre.

"Avec la disparition de Béji Caïd Essebsi, l'Algérie, la Tunisie et le Maghreb arabe perdent un militant nationaliste sincère et une figure historique d'exception qui a su allier sagesse des éclairés et savoir-faire des politiciens", a-t-il souligné, ajoutant que "le regretté nous a quitté après un parcours riche en militantisme et en réalisations, à travers les différents postes de responsabilité qu'il a eus à assumer, au service de son pays et de son peuple, s'érigeant en fervent défenseur des intérêts et des causes de sa partie".

"Le défunt est resté fidèle et dévoué à la Tunisie jusqu'à son dernier souffle, en contribuant à l'édification de son pays et de ses institutions. Il a été l'homme des missions difficiles qui a su prouver aux différentes générations que rien n'est impossible lorsqu'il s'agit de servir la patrie".

"En cette douloureuse épreuve, je prie Dieu, Tout Puissant, d’accorder au défunt Sa Sainte miséricorde, de l'accueillir dans Son vaste paradis parmi les pieux, d'assister les siens et de les armer de patience", a conclu M. Bedoui.