Feux de forêts : plus de 923 incendies enregistrés depuis le mois de juin

Plus de 6058 hectares de forêts ravagés par les 923 incendies enregistrés au niveau national depuis le début du mois de juin à ce jour. C’est ce qu’a révélé Abdelghani Messaoud, sous-directeur à la direction générale des forêts.

Intervenant sur les ondes de la radio chaine 1, M. Messaoud a indiqué que durant cette période, les services de la DGF ont enregistré une moyenne de 17 incendies par jours. Selon lui, Tissemsilt, est la wilaya la plus touchée en terme de perte où les flammes ont détruit une superficie de 1141 héctare, suivie par la wialya de Tizi Ouzou (164 incendies et 962 hectares ravagés). La wilaya d’Ain Defla arrive en troisième position avec 44 incendies et 942 hectares de forêts dévastés.

Le dispositif de prévention et de lutte contre les incendies, mis en place depuis le 1er juin 2019, sera maintenu jusqu'à la fin de la campagne prévue le 31 octobre prochain, indique la DGF.

En raison des risques persistants durant cette période, la DGF fait appel aux citoyens, notamment aux populations riveraines, d'observer plus de vigilance et d'apporter leur contribution sur le plan d'alerte et de la prévention.