Accident de la circulation : 9 morts et 13 blessés à Sétif

Neuf (9) personnes sont mortes et 13 autres ont été blessées dans une collision entre un bus de transport de voyageurs et un semi-remorque, survenue dimanche, dans la région de "Aâraîr" dans la commune de Ouled Saber (à l'Est de Sétif), a indiqué le responsable de la communication de la protection civile, le capitaine Ahmed Lamamra.

La même source a précisé que cet accident mortel s'est produit à 11h20 minutes entre un bus de transport de voyageurs, de taille moyenne, assurant la ligne Sétif-Chelghoum Laid (Mila) et un semi-remorque, faisant 9 morts et 13 blessés, selon un premier bilan, qui signale que 3 blessés sont dans un état "critique".

Les victimes ont été évacuées par les éléments de la protection civile vers l'hôpital Serroub Khatir de la ville d'El Eulma. La Gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident.