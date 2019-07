Yacine Chalel signe son premier podium de la saison

Le cycliste algérien Yacine Chalel, a signé ce dimanche son premier podium de la saison en terminant, ce dimanche, à la 3e place de l’omnium de la Coupe de France Fenioux (piste) disputé au Vélodrome Léon Bollée, Le Mans (France).

Pour rappel, l'omnium est une compétition de cyclisme sur piste individuelle composée de quatre épreuves : Scratch, Course Tempo, Eliminations et Course aux points.

L’Algérien, triple médaillé de bronze aux derniers championnats d’Afrique, a raté de peu la victoire au Scratch, terminant second, il a également fini 3e de la course tempo et de la course aux points et 4e des éliminations.

Le sociétaire de l’équipe Bison Sport – Commel termine ainsi sur la 3e marche du podium avec un total de 108 points. Il a été devancé par les deux français de l’équipe Vital Concept - B&B Hotels, Corentin Ermenault (120 pts) et Adrien Garel (112 pts).

Réagissant sur les réseaux sociaux, Chelal s’est dit très fière de sa performance tout en reconnaissant que ça n’a pas été facile. « Ça a été long, ça a été difficile, ça a été physique, tactique, tout ce que vous voulez. Mais la conclusion est belle pour mon premier podium sur une course UCI. Je termine troisième de cet omnium où j'ai bataillé toute la journée avec les coureurs de Vital Concept et de Vendée U. Je me suis battu jusqu'au bout de cette course aux points, il n'aura pas manqué grand chose pour finir deuxième, mais je suis très fier de ma performance. Tôt ou tard, le travail paye », a-t-il déclaré sur sa page facebook.