Batna : près de 400 scientifiques prennent part à la 2ème Université d’été

Près de 400 scientifiques, chercheurs et doctorants, prennent part aux travaux de la seconde édition de l’Université d’été, qui se tient à l’Université Mustapha Benboulaid de Batna.

Le ministère des Affaires étrangères indique que 19 compétences illustres installés à l’étranger et 3 experts étrangers y animent des conférences et encadrent des ateliers au profit de 360 chercheurs et doctorants et 46 formateurs.

Cette rencontre, organisée par la Fondation Algéro-Américaine pour la culture, l’éducation, la science et la technologie, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et celui de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, traite des thématiques relatives aux énergies renouvelables, à la biologie, aux biotechnologies ainsi que qu’a celles de l’imagerie médicale, du génie civil et de l’architecture.

Elle vise à mettre en synergie les diverses compétences et d’asseoir un réseau de relations privilégiées entre la communauté scientifique en Algérie et celle établie à l’étranger, en perspective de futurs projets de partenariat devant contribuer au développement de l’Algérie, explique un représentant du ministère des Affaires étrangères.