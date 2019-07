Affaire Mazouz: le conseiller instructeur près la Cour suprême auditionne Abdelmalek Sellal

Le Conseiller instructeur près la Cour suprême a auditionné, lundi, l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal dans le cadre de l'affaire de l'homme d'affaires Ahmed Mazouz, a indiqué un communiqué du procureur général près la Cour.

"Dans le cadre de l'enquête diligentée au niveau de la Cour suprême, le Conseiller instructeur a auditionné, le 29 juillet 2019, Abdelmalek Sellal, dans l'affaire Mazouz Ahmed, poursuivi pour "octroi d'indus avantages à autrui lors de passation d'un marché en violation des dispositions législatives et règlementaires, abus de pouvoir délibéré par un agent public en violation des lois et réglementations, conflit d'intérêts, corruption lors de passation de marchés publics et dilapidation de manière volontaire, utilisation illicite en sa faveur ou en faveur d'une tierce partie de biens publics et blanchiment d'argent", a précisé le communiqué.

Le Conseiller instructeur a ordonné "la mise en détention provisoire du prévenu", ajoute-t-on de même source.