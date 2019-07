Inde : hausse de 30% des tigres sauvages sur quatre ans

La population de tigres sauvages en Inde a augmenté de 30% en quatre ans, selon un nouveau recensement publié lundi sur ce fauve qui fait l'objet d'une mobilisation internationale afin d’éviter son extinction.

L'an dernier, l'Inde comptait 2.967 tigres sauvages, contre 2.226 lors du précédent recensement en 2014. Ce pays compte la plus importante population de ces mammifères.

« C'est un résultat historique pour l'Inde », s'est félicité le Premier ministre Indien, Narendra Modi, en présentant les résultats du « All India Tiger Estimation Report 2018 ».

« Il y a 15 ans, on s'inquiétait sérieusement du déclin de la population de tigres. C'était un grand défi pour nous mais, avec détermination, nous avons atteint nos objectifs », a déclaré le chef de gouvernement indien.

En 1900, la planète comptait plus de 100.000 tigres sauvages, depuis, leur population est tombée à 3.200 individus.

En 2010, lors d'un sommet en Russie, l'Inde et les dirigeants de 12 autres pays abritant des tigres s'étaient engagés à doubler leur population à l’horizon de 2022.

La chasse et l'extension de la présence humaine ont poussé le tigre sauvage au bord de l'extinction. Prisés par la médecine traditionnelle Chinoise, ils sont notamment la cible des braconniers.

Des contreforts de l'Himalaya aux régions isolées du nord-est, en passant par les plaines du nord du pays, l'Inde compte une cinquantaine d'habitats destinés à la préservation de l'espèce.

La forte croissance démographique Indienne empiète toutefois sur leur territoire, causant des conflits toujours plus nombreux. Environ 30 personnes ont été tuées par des tigres dans le pays en 2018 et plus de 60 de ces derniers ont été tués cette année.

La semaine dernière, une tigresse a été battue à mort après avoir déchiqueté un villageois et blessé huit autres personnes. Le mois dernier, une tigresse et ses deux petits sont morts après avoir mangé la carcasse d'une vache empoisonnée par des villageois.

Les zoologistes estiment qu'il faut miser sur l'éducation dans les villages pour gérer au mieux les conflits entre humains et animaux.