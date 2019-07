Les Journées du Théâtre du Sud s’ouvrent à Alger

Les 9ème Journées du Théâtre du Sud ont été inaugurées, lundi à Alger, avec la volonté des troupes participantes de pérenniser cet évènement permettant de rendre plus visible les créations de la jeunesse du Sud Algérien.

Prévues pour se dérouler du 29 juillet au 3 août au Théâtre national Mahieddine Bachtarzi (TNA), ces Journées représentent pour les jeunes artistes, une opportunité d'échanges avec les professionnels du théâtre pour exercer leur passion dans les normes requises du 4ème Art.

Devant un public nombreux, une vingtaine de comédiens du collectif des œuvres universitaires de la ville d'El Oued, a présenté, « Nazif Ed'Dakira » (Hémorragie de la mémoire), une opérette dont l’histoire s’inspire de textes poétiques de six grands auteurs Algériens et Arabes, que Nabil Ahmed Messaï a adapté et mis en scène.

Cette production théatrale restitue la grandeur de la révolution Algérienne, entrée dans l'universalité car devenue un symbole de résistance et de lutte pour la liberté des peuples.

En présence de la ministre de la Culture, Meriem Merdaci et du directeur général du TNA, Mohamed Yahiaoui, des troupes de danses populaires issues du sud ont, par ailleurs présenté, deux heures durant, des spectacles folkloriques sur la place attenante au TNA, au milieu de chapiteaux exposant plusieurs produits et objets traditionnels et artisanaux de différentes régions du sud Algérien.

Des conférences, des débats, des masters-Class, des expositions et des rencontres littéraires sont au programme de ces journées qui accueillent, mardi, les spectacles « Chkoun yesmaâ chkoun ? » (qui écoute qui ?) de Bechar, « El Belaout » d'El Bayadh (théâtre de rue) et « Y'en a marre » de Ghardaïa.