23ème mardi de Mobilisation pour le changement du système: pas de répit pour des étudiants déterminés

Les étudiants, contre toute attente, ont battu le pavé en ce 23ème mardi pour réitérer leur engagement à se battre pour un changement radical du système. En dépit de la période des vacances et des grandes chaleurs, les étudiants étaient plus nombreux comparativement au mardi précédent, à manifester à Alger, rapporte le journaliste de la radio Chaine 3.

Entourés d'un dense dispositif sécuritaire, les étudiants ont démarré leur marche de la place des martyrs et parcouru plusieurs boulevards de la ville pour arriver à la Place Maurice Audin.

Chants patriotiques et slogans politiques ont été fredonnés par les manifestants qui ont exigé entres autres, «le départ des symboles de l'ancien système et la restitution du pouvoir au peuple» et «l’application de l’article 7 et 8 de la constitution».

Rejetant toutes formes de dialogue, les étudiants ont réaffirmé leur détermination à maintenir la mobilisation jusqu'à l'aboutissement de toutes leurs revendications.