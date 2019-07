Fête de la police : cap sur l'expertise et la compétence

La ressource humaine est la colonne vertébrale et elle constitue la base du développement de la sûreté nationale», a déclaré, mardi, le directeur général de la sûreté nationale, Abdelkader Kara Bouhadba a l’occasion de la célébration du 57e anniversaire de la création de la police algérienne.

Dans une déclaration à la radio Chaine 3, le patron de la police a insisté sur la nécessité d’encourager les compétences et de renforcer la formation pour une meilleure maitrise des nouvelles technologies.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune a, pour sa part, mis en avant la détermination de son secteur à poursuivre le développement de la police en recourant à l'expertise et aux compétences et en veillant à concrétiser le Plan national de modernisation du corps de la sûreté, par son renforcement en ressources humaines, matérielles et technologiques supplémentaires.

Dans son allocution, M. Dahmoune a précisé que son secteur "ne ménagera aucun effort dans le soutien du corps de la sûreté nationale et son renforcement, d'autant plus que les paris et les défis sont grands et multiples", ce qui requiert, a-t-il dit, " de les lever tous dans les meilleures conditions en parfaite synergie avec les autres corps de sécurité et poursuivre l'action avec le même esprit, la même cadence et détermination, au service de la patrie et en concrétisation des ambitions du peuple au changement profond".