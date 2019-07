Soudan : suspension des cours dans tout le pays après la mort d'élèves lors d'une manifestation

Le Conseil militaire de transition (CMT) du Soudan a décidé mardi de suspendre les cours dans tous les établissements scolaires à travers le pays à partir de mercredi et ce jusqu'à nouvel ordre, a rapporté l'agence de presse officielle SUNA.

Cette décision a été faite sur fond de montée des tensions du pays après que cinq personnes, dont quatre élèves, ont été tuées lundi lors d'une manifestation lancée par des élèves à Al-Obeid, dans l'Etat de Kordofan-Nord.

Mardi, la capitale Khartoum et d'autres villes ont été le théâtre de grandes manifestations contre les incidents d'Al-Obeid.

Une session de pourparlers directs entre le CMT et l'Alliance pour la liberté et le changement (opposition), prévue pour mardi et destinée à discuter de la déclaration constitutionnelle déterminant les structures politiques de la période de transition, a été annulée.