Banque mondiale-FMI : réunion des gouverneurs africains mercredi

Le groupe des gouverneurs africains (Caucus Africain), auprès de la Banque mondiale et du FMI, tiendra une réunion à Accra (Ghana), du 31 juillet au 2 août, avec la participation du ministre des Finances, Mohamed Loukal, a indiqué mardi ministère dans un communiqué.

Le Caucus africain se réunit généralement une fois par an, en vue d'examiner les questions stratégiques et opérationnelles d’intérêt commun, ainsi que de coordonner et harmoniser les positions et les actions des gouverneurs africains auprès des institutions de Bretton Woods, lors des assemblées annuelles de ces institutions, explique la même source.

La réunion 2019 de ce groupe portera sur le thème "L'Afrique au-delà de l'aide: renforcer les capacités institutionnelles et les financements innovants pour une croissance durable".

Elle sera l'occasion pour les gouverneurs africains d'échanger leurs points de vue sur les questions liées au développement des capacités et compétences humaines pour accélérer la création d'emplois et la transformation économique, au renforcement de la capacité institutionnelle et la gestion des finances publiques, et à la promotion de financements novateurs pour stimuler une croissance tirée par le secteur privé, selon le communiqué.

Les travaux de cette réunion donneront lieu à l’adoption du "Mémorandum 2019", portant notamment sur ces trois questions, dans la perspective de sa communication aux dirigeants du FMI et du groupe de la Banque mondiale lors de leurs prochains assemblés annuels prévus en octobre 2019.

Le ministre des Finances mettra à profit sa participation à cette réunion pour rencontrer certains de ses homologues des pays africains, avec lesquels il échangera les points de vue sur l'état et les perspectives de coopération entre l'Algérie et ces pays, ajoute la même source.