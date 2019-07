FIFA Awards : Belmadi nominé pour le prix de meilleur entraineur

L’entraineur national de football, Djamel Belmadi, figure dans la liste des 10 techniciens nominés pour le prix « The Best FIFA Football Awards » de meilleur entraineur, indique la Fédération internationale de football (FIFA) sur son site internet.

Sacré champion d’Afrique avec l’Algérie, Belmadi se trouve en compétition avec l’Espagnol, Pep Guardiola (Manchester City), entraineur de Riyad Mahrez, l’Allemand, Jurgen Klopp (Liverpool), le Néerlandais, Erik ten Hag (Ajax), le Portugais, Fernando Santos (Équipe nationale du Portugal), le Brésilien, Tite (Équipe nationale du Brésil), le Français, Didier Deschamps (Équipe nationale de France) et les Argentins, Marcelo Gallardo (River Plate), Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) et Ricardo Gareca (Équipe nationale du Pérou).

Outre la distinction de meilleur entraineur, la FIFA décernera également l’Awards du meilleur joueur, de meilleure joueuse de l’année ainsi que celui du meilleur entraineur pour le football féminin.

Les internautes pourront, dès à présent et jusqu’au 19 août prochain, voter sur le site de la FIFA. Selon la même source, le votre des internautes sera comptabilisé, à hauteur de 25 %, avec celui des capitaines de toutes les équipes nationales, des sélectionneur(e)s de toutes les équipes nationales, ainsi qu’à celui des journalistes.

La FIFA publiera, début septembre, la liste des trois finalistes pour chacune des quatre catégories ainsi que pour le Prix Puskás de la FIFA, le Prix des Supporters de la FIFA, le Prix The Best - Gardien de but de la FIFA et le Prix The Best - Gardienne de but de la FIFA.

Concernant les grands vainqueurs du titre « The Best FIFA Football Awards », ils seront lors de la cérémonie qui sera organisée le 23 septembre prochain à Milan (Italie).