Inondations : aides humanitaires aux victimes maliennes au niveau des frontières avec Bordj Badji Mokhtar

Les autorités locales de la wilaya d'Adrar ont fait parvenir des aides humanitaires au profit des victimes des inondations survenues dans la région frontalière malienne d'Akdhouethen adjacente à la circonscription administrative de Bordj Badji Mokhtar, a indiqué le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, mercredi, dans un communiqué.

"Sur ordre du Premier ministre et conformément aux instructions du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, les autorités locales de la wilaya d'Adrar ont fait parvenir une cargaison d'aides humanitaires comportant des médicaments, de la nourriture et des tentes aux personnes touchées par les inondations du 25 juillet 2019 au niveau de la région frontalière d'Akdhouethen de la République du Mali et adjacente à la circonscription administrative de Bordj Badji Mokhtar", a précisé la même source.

Cette opération "sera suivie de cargaisons supplémentaires la semaine prochaine", a conclu le communiqué.